Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь комментирует войну в Украине. Политик сделал новое одиозное заявление.

Он сказал: «Если ЕС на самом деле желает немедленного мира в Украине, чему я не верю, то он должен сделать все для того, чтобы встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в Будапеште без затруднений и как можно быстрее. Как можно скорейшее проведение саммита, без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС – это моя официальная позиция».

Глава правительства также уверяет, что со стороны ЕС якобы замечаются попытки помешать этой встрече, несмотря на то, что ее дата еще даже не определена.

Добавляется: «Я всегда говорил, что ЕС стал военным кабинетом, основная часть государств-членов поддерживают войну в Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или победить Россию».

