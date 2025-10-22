Трамп не спешит встречаться с Путиным

Неназванный чиновник в Белом доме говорит, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся нескоро. Об этом пишут российские СМИ.

Инсайдер отметил: «У президента Дональда Трампа нет планов проводить встречу с президентом Владимиром Путиным в ближайшем будущем».

Кроме этого добавляется, что главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в минувший понедельник был продуктивным.

Сказано: «Поэтому необходимости в дополнительной личной встрече между госсекретарем и министром иностранных дел нет».

Ранее Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине.