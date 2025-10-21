Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Обнаружена польза… тяжелого детства

Обнаружена польза… тяжелого детства

Агата Кловская
21.10.25 16:14
71
Обнаружена польза… тяжелого детства

Эксперты из университета Северной Каролины в США выяснили нечто парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, недавно пережившие депрессию, склонны воспринимать стрессовые ситуации как более тяжелые, тогда как те, кто столкнулся с жизненными трудностями в детстве, оценивают их менее драматично.

Ученые разработали 42 коротких сценария, описывающих повседневные и серьезные жизненные трудности: от неудач в учебе и конфликта с друзьями до болезни или потери.

При этом каждый эпизод был заранее оценен экспертами по шкале от 1 до 6 по степени тяжести.

В опыте приняли участие 237 студентов.

Сообщается, что после прочтения каждого сценария добровольцы выставляли собственную оценку: насколько тяжело им было бы пережить подобную ситуацию.

В то же время подопытные прошли опросники, определяющие уровень уязвимости к стрессу, депрессивных симптомов за последний год и пережитых жизненных трудностей в детстве.

Американцы рассказали, что в целом субъективные оценки совпадали с объективной сложностью событий, но вот различия между группами оказались показательными.

Оказалось, что люди с тяжелыми депрессивными симптомами оценивали все ситуации как более негативные. Чем выше была тяжесть события, тем сильнее они реагировали, что свидетельствует о повышенной чувствительности к стрессу, которая может способствовать сохранению депрессии.

Указывается, что те, кто пережил трудности в детстве, напротив, оценивали даже серьезные ситуации спокойнее. Специалисты связывают это с эффектом прививки, когда ранние испытания закаляют психику и снижают восприимчивость к стрессу.

Выдвинута версия, что завышенная оценка стресса может быть одним из механизмов, поддерживающих депрессию: человек воспринимает события как чрезмерно тяжелые, чувствует беспомощность и отстраняется от действий, что только усиливает симптомы.

Резюмируется, что понимание этих когнитивных искажений, отмечают авторы, может помочь психотерапии: к примеру, при когнитивно-поведенческом подходе, где пациент учится по-новому интерпретировать жизненные трудности.

Ранее было обнаружено еще одно опасное последствие социальной изоляции.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

12.10.25 20:12

Как центральные области Украины выбирали теперь запрещенные политические силы

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.10.25 16:19

Медик поведала, как сделать макароны полезными

21.10.25 15:58

Китайцы объяснили, почему так важно есть цельнозерновые продукты

21.10.25 15:36

У Трампа есть реальный шанс помирить Украину и РФ, — The Telegraph

21.10.25 15:08

Названо идеальное мясо для восстановления и роста мышц

21.10.25 15:01

Ученые рассказали о небывалой пользе ромашки

21.10.25 14:43

Трамп похвастался аномальной активностью ФБР

21.10.25 14:33

В Конго уверяют, что победили лихорадку Эбола

21.10.25 14:31

В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

21.10.25 14:08

Президент Колумбии уверяет, что Трамп хочет захватить Венесуэлу

21.10.25 13:53

Польша намекнула, что может арестовать Путина

21.10.25 12:17

Путин боится лететь в Будапешт?

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

21.10.25 10:23

Саммит Путина и Трампа под угрозой срыва, — СМИ

20.10.25 14:34

Зеленский объяснил, чего боится Путин

20.10.25 14:27

В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

20.10.25 12:44

Украина будет получать ежегодно системы Patriot

20.10.25 12:12

Военное положение и мобилизацию в Украине готовятся продлить еще на три месяца

20.10.25 10:31

В МВФ обновили прогноз по продолжительности войны в Украине

20.10.25 09:32

Ограбление Лувра в Париже. Появилась реакция Макрона

15.10.25 13:15

В Кремле продолжают уверять, что Путин хочет завершить войну в Украине

17.10.25 12:32

Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

15.10.25 13:03

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

17.10.25 12:39

Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

16.10.25 13:55

Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, — The Telegraph

15.10.25 16:02

Американцы назвали три самые полезные специи

14.10.25 16:25

Китайцы объяснили, почему опасно отказываться от завтрака

15.10.25 11:48

МВФ спрогнозировал, как будет меняться численность населения Украины в ближайшие годы

15.10.25 10:34

Харьков потрясло жуткое преступление

17.10.25 17:01

Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди