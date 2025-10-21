Обнаружена польза… тяжелого детства

Эксперты из университета Северной Каролины в США выяснили нечто парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, недавно пережившие депрессию, склонны воспринимать стрессовые ситуации как более тяжелые, тогда как те, кто столкнулся с жизненными трудностями в детстве, оценивают их менее драматично.

Ученые разработали 42 коротких сценария, описывающих повседневные и серьезные жизненные трудности: от неудач в учебе и конфликта с друзьями до болезни или потери.

При этом каждый эпизод был заранее оценен экспертами по шкале от 1 до 6 по степени тяжести.

В опыте приняли участие 237 студентов.

Сообщается, что после прочтения каждого сценария добровольцы выставляли собственную оценку: насколько тяжело им было бы пережить подобную ситуацию.

В то же время подопытные прошли опросники, определяющие уровень уязвимости к стрессу, депрессивных симптомов за последний год и пережитых жизненных трудностей в детстве.

Американцы рассказали, что в целом субъективные оценки совпадали с объективной сложностью событий, но вот различия между группами оказались показательными.

Оказалось, что люди с тяжелыми депрессивными симптомами оценивали все ситуации как более негативные. Чем выше была тяжесть события, тем сильнее они реагировали, что свидетельствует о повышенной чувствительности к стрессу, которая может способствовать сохранению депрессии.

Указывается, что те, кто пережил трудности в детстве, напротив, оценивали даже серьезные ситуации спокойнее. Специалисты связывают это с эффектом прививки, когда ранние испытания закаляют психику и снижают восприимчивость к стрессу.

Выдвинута версия, что завышенная оценка стресса может быть одним из механизмов, поддерживающих депрессию: человек воспринимает события как чрезмерно тяжелые, чувствует беспомощность и отстраняется от действий, что только усиливает симптомы.

Резюмируется, что понимание этих когнитивных искажений, отмечают авторы, может помочь психотерапии: к примеру, при когнитивно-поведенческом подходе, где пациент учится по-новому интерпретировать жизненные трудности.

