Китайцы объяснили, почему так важно есть цельнозерновые продукты

Медики из Китая рассказали, почему так важно есть цельнозерновые продукты. Указывается, что их включение в рацион питания помогает сохранению памяти и умственной ясности в пожилом возрасте.

В опыте участвовали более пяти тысяч человек, средний возраст добровольцев составлял 64 года.

Врачи оценили рацион питания людей и сопоставили данные с результатами когнитивных тестов на оценку памяти, внимания и скорости мышления.

Было установлено, что те, кто ежедневно потреблял около 75 граммов цельнозерновой пищи, на 18% реже сталкивались с легкими когнитивными нарушениями и в целом демонстрировали лучшие показатели по всем тестам.

Добавляется, что наиболее сильная связь наблюдалась между количеством цельнозерновых продуктов в рационе, уровнем вербальной памяти и концентрации внимания.

Поясняется, что положительный эффект может быть связан с высоким содержанием клетчатки, витаминов группы В, магния и антиоксидантов в цельнозерновых продуктах, так как эти вещества способствуют защите нейронов и поддержанию здоровья сосудов.

