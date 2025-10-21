Все разделы

Названо идеальное мясо для восстановления и роста мышц

Агата Кловская
21.10.25 15:08
Названо идеальное мясо для восстановления и роста мышц

Эксперты из Иллинойсского университета в США рассказали, какое мясо лучше всего способствует восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. По их словам, это постные котлеты из свинины.

В опыте участвовали физически активные взрослые, которые после интенсивной силовой тренировки получили бургер из нежирной свинины или же из жирной свинины. Еще одной группе предоставили углеводный напиток.

Отмечается, что в течение пяти часов после приема пищи у добровольцев брали анализы крови и проводили биопсию мышц.

В итоге было установлено, ч то синтез мышечного белка (это ключевой показатель роста мышечной ткани) был на 47% выше у тех, кто потреблял нежирную свинину.

Сказано, что при эффект от жирного бургера оказался лишь немногим выше, чем от обычного углеводного напитка.

Говорится: «Мы узнали, что не все источники животного белка работают одинаково. По какой-то причине жирная свинина заметно ослабляет анаболическую реакцию организма».

Акцентируется внимание на то, что полученные результаты относятся к переработанному свиному фаршу, использованному в исследовании, и не обязательно применимы к другим источникам белка, таким как курица, яйца или рыба.

Резюмируется, что ключевым фактором в наращивании мышц остаются регулярные силовые тренировки, а питание лишь поддерживает этот процесс.

