Ученые рассказали о небывалой пользе ромашки

Международная группа экспертов поведала о небывалой пользе ромашки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее противовоспалительные и антимикробные свойства сравнимыми с таковыми у обезболивающих препаратов.

В ходе работы ученые оценили данные одиннадцати рандомизированных клинических исследований, в которых препараты на основе ромашки использовались для лечения воспалений слизистых оболочек, инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

Информируется, что экстракт ромашки существенно снижал боль, отек и выраженность воспаления, а также ускорял восстановление тканей.

Добавляется при этом, что эффект был статистически значим и сравним с действием нестероидных противовоспалительных препаратов, однако без характерных для них побочных эффектов.

Отмечается, что самую большую эффективность ромашка показала при лечении мукозита, то есть воспаления слизистой оболочки, часто возникающего после химиотерапии или лучевой терапии.

Специалисты связывают лечебные свойства растения с активными веществами в его составе. В частности, бисабололом и апигенином, которые подавляют выработку провоспалительных цитокинов и стимулируют регенерацию тканей.

Резюмируется, что ромашка может стать безопасной и доступной альтернативой при лечении хронических воспалений, а также использоваться в профилактических и косметических средствах.

