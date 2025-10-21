Президент США Дональд Трамп похвастался аномальной активностью ФБР. По его словам, было задержано рекордное число преступников.

Политик написал в социальной сети Truth Social: «При моей администрации ФБР превосходно справляется со своей задачей. С 20 января было задержано более 28 тысяч преступников, совершивших насильственные преступления (рекордное число!), было изъято более 6 тысяч единиц нелегального оружия, убрано с улиц более 1,7 тысячи педофилов и 300 торговцев людьми, спасено 5 тысяч невинных детей, разрушены 2 тысячи преступных групп, изъято 1,9 тысячи килограмм фентанила (хватит, чтобы убить 125 миллионов людей!)».

Кроме этого американский лидер похвалил главу ФБР Кэша Пателя, его заместителей Дэна Бонджино и Эндрю Бейли, а также сотрудников за потрясающую работу.

