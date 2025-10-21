В Конго уверяют, что победили лихорадку Эбола

Власти Конго уверяют, что выписали последнего больного лихорадкой Эбола. Об этом информирует ВОЗ.

Сказано о том, что с 25 сентября новых случаев заболевания в стране не зарегистрировано.

Добавляется, что окончание вспышки заразы будет зафиксировано через 42 дня при условии, что медики не выявят новых случаев заражения.

Специалисты поведали, что вспышка, впервые объявленная в округе Булапе в Касаи, Конго, 4 сентября, привела к 64 случаям заболевания, включая 53 подтвержденных и 11 вероятных.

Сообщается: «Выздоровление последнего пациента всего через шесть недель после объявления вспышки – это выдающееся достижение, демонстрирующее как прочное партнерство, национальный опыт и решимость позволили преодолеть трудности, связанные с спасением и защитой жизней».

Ранее был совершен прорыв в борьбе с лихорадкой Эбола.