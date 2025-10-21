Президент Колумбии уверяет, что Трамп хочет захватить Венесуэлу

Президент Колумбии Петро Густаво сделал резонансное заявление. Оно касается планов американского лидера Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

Политик сказал: «Он готовит завоевание Венесуэлы».

Добавляется: «Это не из-за наркотрафика, это все ложь. Это просто повод напасть на Венесуэлы, потому что США хотят остаться с нефтью».

Кроме этого глава государства обвинил американцев в превышении силы после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли 27 человек.

Подчеркивается, что такие действия нарушают международное право.

Ранее мы писали, что в ООН обеспокоены возможным вторжением США в Венесуэлу.