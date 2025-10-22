Все разделы

Кремль не готов принять что-либо меньшее, чем капитуляция Украины, — ISW

Кремль не готов принять что-либо меньшее, чем капитуляция Украины, — ISW

Александр Панько
21.10.25 16:23
254
Кремль не готов принять что-либо меньшее, чем капитуляция Украины, — ISW

На сегодня нет никаких признаков того, что Россия готова принять что-либо меньшее, чем капитуляцию Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль изо всех сил пытается показать российские войска как неустанно наступающие, а победу России — как неизбежную.

«Эти усилия направлены на то, чтобы скрыть реальность того, что российские войска достигают лишь минимальных успехов при непропорционально высоких затратах человеческих ресурсов, и что Россия вряд ли достигнет стратегических целей в краткосрочной или среднесрочной перспективе», — считают аналитики.

ISW не наблюдает никаких признаков того, что Кремль готов принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины и РФ по-прежнему готова тратить значительное количество человеческих ресурсов, материалов, времени для достижения своих целей на поле боя, если это будет необходимо.

«Кремль продвигает ложный нарратив о том, что Россия неизбежно захватит территорию, которую она требует, и что Украина, таким образом, несет ответственность за затягивание войны, отказываясь сдаться. Однако российские войска на самом деле осуществляют ползучие, незначительные территориальные продвижения с очень высоким уровнем потерь. Россия, а не Украина, неоднократно демонстрировала, что ее отказ от компромисса или участия в добросовестных переговорах является причиной отсутствия мира», — говорится в отчете ISW.

Напомним, Трамп ответил, верит ли он, что Украина победит Россию.

Тэги: Украина, Кремль, капитуляция, война в Украине

