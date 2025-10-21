Все разделы

Новости > У Трампа есть реальный шанс помирить Украину и РФ, — The Telegraph

У Трампа есть реальный шанс помирить Украину и РФ, — The Telegraph

Александр Панько
21.10.25 15:36
64
У Трампа есть реальный шанс помирить Украину и РФ, — The Telegraph

Добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, которые с перерывами воюют уже почти 80 лет. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет международный обозреватель, эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин.

Журналист отмечает, что в эти дни Дональд Трамп полон эйфории, потому что уверен, что достигнутые при его содействии договоренности между Израилем и ХАМАС положат окончательный конец конфликту, который тянется уже много десятков лет. Здесь Трамп, конечно, ошибается, и есть признаки, что мирное соглашение на Ближнем Востоке уже начало разваливаться, пишет Кофлин.

По мнению обозревателя, правда заключается в том, что добиться устойчивого мира между украинцами и россиянами будет легче, чем между евреями и палестинцами. И Украина имеет шанс воспользоваться нынешней самоуверенностью Трампа, чтобы он дожал Россию и посадил ее за стол переговоров.

В этом контексте Кофлин выделяет предоставление Украине американских ракет «Томагавк», способных поражать цели глубоко внутри российской территории, а также повышение тарифов для таких стран, как Индия и Китай, за покупку российской нефти.

«Существует реальная возможность того, что, если США и их союзники окажут достаточное давление на Путина, будет достигнуто надлежащее длительное прекращение огня», — пишет обозреватель.

Он отмечает, что в Секторе Газа отсутствует единое и эффективное палестинское руководство, способное придерживаться достигнутых договоренностей. Зато в лице Путина Трамп имеет того, кто наделен властью и полномочиями, чтобы обеспечить выполнение и соблюдение любого достигнутого соглашения.

«Россияне полностью осознают сложности международной дипломатии и ценность заключения сложных компромиссов для достижения более широкой цели», — пишет обозреватель.

Кофлин убежден, что Трамп вполне способен заставить Путина отказаться от планов на полное покорение Украины и прекратить войну на текущих позициях. Даже такое болезненное для обеих сторон перемирие, по мнению обозревателя, было бы значительно более убедительным достижением чем тот «вечный мир», которого Трамп достиг в Секторе Газа.

Напомним, Трамп ответил, верит ли он, что Украина победит Россию.

Тэги: Дональд Трамп, война в Украине

