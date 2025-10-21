В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

В столице зафиксировано незначительное, но стабильное рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, особенно среди детей. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

За период с 13 по 19 октября 2025 года медики зарегистрировали 10 149 случаев респираторных инфекций — это на 0,5% больше, чем неделей раньше.

Несмотря на рост, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 37,4%, то есть ситуация сейчас контролируемая.

Основной рост заболеваемости произошел за счет детского населения.

Всего за неделю заболело 6 086 детей — это более чем на 200 случаев больше, чем на прошлой неделе:

— среди них 3 467 — школьники, которые составляют наиболее уязвимую категорию;

— среди взрослых зафиксировано 4 063 больных.

Врачи объясняют, что повышение уровня заболеваемости связано с осенним похолоданием, сезонным снижением иммунитета и активным контактом детей в школах и кружках.

На прошлой неделе в Киеве 191 человек заболел коронавирусом, среди них 16 детей до 17 лет. Это на 30,3% меньше, чем неделей раньше.

В больницах находится 142 пациента, из них 108 — дети. В отделения реанимации попали пятеро взрослых с тяжелым течением COVID-19. В общем, за неделю госпитализированы 23 человека, среди них два ребенка.

Специалисты советуют киевлянам:

— избегать переохлаждения и массовых скоплений людей;

— регулярно мыть руки, использовать антисептики;

— проветривать помещение и поддерживать оптимальный уровень влажности;

— при появлении симптомов не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Особого внимания нуждаются дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями — для них респираторные инфекции могут составлять повышенный риск осложнений.

