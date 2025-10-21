Все разделы

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

Агата Кловская
21.10.25 11:19
16
В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

Резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Резкое снижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Однако в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.

Зайченко отметил, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране.

«Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме», — отметил глава «Укрэнерго».

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины. Это, по прогнозу компании, должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.

Напомним, в Украине скорректировали сроки отопительного сезона.

