В Киеве во время тревоги будут перекрывать движение по одному из мостов

С 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра будет ограничено во время объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает на патрульная полиция Киева.

Как отметили в полиции, такое решение принял Совет обороны города Киева для обеспечения безопасности граждан.

К перекрытию моста будут привлечены экипажи патрульной полиции, которые будут контролировать соблюдение ограничений.

Водителей призывают с пониманием относиться к изменениям в движении, планировать маршруты с учетом вероятности воздушной тревоги и соблюдать правила дорожного движения и режим комендантского часа.

Подольский мост в Киеве — важная транспортная артерия, соединяющая левый и правый берега Днепра, обеспечивая эффективное движение автомобильного и общественного транспорта. Его открытие значительно разгрузило другие переправы через реку и улучшило транспортную доступность для жителей столицы, одновременно способствуя развитию инфраструктуры Подольского района.

