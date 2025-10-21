Саммит Путина и Трампа под угрозой срыва, — СМИ

Ожидания президента США Дональда Трампа на быструю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут не оправдаться. Причина в позиции РФ по вопросу завершения войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними состоится новый саммит. Но сначала они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников».

«Первые встречи Соединённых Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», — написал он в Truth Social.

Как заявил CNN представитель Белого дома, предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока отложена.

В настоящее время непонятно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что госсекретарь и глава МИД РФ имеют разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.

Вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.

«(Госсекретарь США) подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа», — отметили в Госдепе.

По словам источника, знакомого с ситуацией, после этого звонка официальные лица считают, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно.

Собеседник издания отметил, что Рубио вряд ли порекомендует провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом госсекретарь и глава МИД РФ могут ещё раз поговорить на этой неделе.

