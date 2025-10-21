Коалиция желающих соберется в Лондоне уже в эту пятницу

В ближайшую пятницу в Лондоне состоится встреча коалиции желающих. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Интерфакс-Украина.

"В пятницу состоится заседание коалиции желающих, которая будет частично физической, частично виртуальной, но которая объединит некоторых из нас в Лондоне. И президент Зеленский будет там", – заявил он.

А комментируя потенциальную встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным в Будапеште, Макрон сказал, что по его мнению "очень хорошо, что могут встретиться для обсуждения их двустороннего повестки дня", но обсуждение Украины должно происходить с украинцами за столом.

"Если они будут обсуждать судьбу Украины, украинцы должны присутствовать за столом переговоров. Если они будут обсуждать вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны присутствовать за столом переговоров", – добавил президент Франции и заверил в продолжении поддержки Украины, которая "мужественно сопротивляется".

