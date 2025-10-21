Зеленский анонсировал энергетические договоренности со Словакией

Президент Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях Украины и Словакии. Об этом он рассказал во время вечернего обращения, опубликованного в Telegram.

«На докладе была премьер-министр Украины Юлия Свириденко — тоже по энергетическим вопросам. Хорошие договоренности со Словакией после визита премьер-министра Украины. Я благодарен за это», — сказал Зеленский.

Стоит заметить, о каких именно договоренностях идет речь — он не уточнил. Однако ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Напомним, Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергетике Украины.