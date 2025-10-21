Болгария готова открыть небо для самолета Путина

Болгария рассматривает возможность разрешить самолету российского диктатора Владимира Путина пролететь через свое воздушное пространство по дороге в Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев, сообщает местное медиа BNR.

Он прокомментировал планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште.

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, логичнее всего — способствовать такой встрече всеми возможными способами», — заявил болгарский чиновник.

Журналист уточнил у чиновника, означает ли это, что Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина.

«А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть?» — поставил риторический вопрос Георгиев.

Напомним, глава МВД Болгарии Даниел Митов обвинил российские спецслужбы в причастности к организации нелегальной миграции в страны Европейского Союза.