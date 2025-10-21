Трамп ответил, верит ли он, что Украина победит Россию

Украина все еще может победить Россию в войне, но это вряд ли произойдет. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

Так, журналистка напомнила Трампу о его заявлении после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН. Тогда Трамп написал, что при поддержке Европейского Союза Украина может вернуть всю свою территорию.

«Они все еще могут победить, я не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить. Я никогда не говорил, что они победят, я говорил, что они могут победить», — ответил глава США.

В то же время он заявил, что «все может случиться», отметив, что война — это «очень странная вещь», где «происходит много плохого, происходит много хорошего».

В этом контексте Трамп напомнил об ударах США по ядерным объектам Ирана в конце июня 2025 года, благодаря которым, по словам президента США, удалось заключить соглашение по урегулированию в секторе Газы.

