No Kings: Трамп обвинил Сороса в организации протестов против него

По США прокатилась волна масштабных протестов No Kings против действующего главы государства Дональда Трампа. Американский лидер прокомментировал их, назвав организатором одиозного финансиста Джорджа Сороса.

Политик сказал: «Мне кажется, это какая-то шутка. Я посмотрел на этих людей, они не показательны для этой страны. И я посмотрел на все эти новенькие плакаты».

Он добавил: «Угадайте, кто за них платил? Джордж Сорос и прочие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, что так оно и есть. Мы проверяем это».

При этом Дональд Трамп говорит, что «протесты были небольшими и очень неэффективными, а их участники выглядели вымотанными».

Ранее власти США всерьез взялись за фонд Сороса.