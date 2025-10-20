В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

Кремль продолжает юлить по поводу заморозки войны в Украине. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он сказал: «Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских».

Чиновник уверяет: «Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции России не меняется».

Добавляется: «Мы продолжаем наше общение в данном случае с американцами по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа».

Ранее Зеленский не исключил «плохой сценарий» в Венгрии.