Зеленский объяснил, чего боится Путин

Российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Он хочет править Россией до самой смерти и боится собственного народа — только война позволяет ему находиться у власти. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News.

«Он (Путин) боится только собственного общества, потому что хочет быть президентом до смерти. Ему нужна поддержка общества, поэтому он рассчитывает на продолжение этой войны», — пояснил украинский президент.

Также Зеленский опроверг заявления о том, что Россия якобы побеждает в войне. Он напомнил о крайне малых территориальных достижениях РФ и об огромных потерях, которые понесли россияне.

«Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Его армия сейчас в слабом положении. Они смогли захватить 1% нашей земли, но потратили 1,3 миллиона человек», — подытожил президент.

