Военное положение и мобилизацию в Украине готовятся продлить еще на три месяца

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине. Об этом сообщает сайт Верховой Рады.

Сегодня на сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта — № 14128 и № 14129:

— об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»;

— об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

Сейчас в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 5 ноября до февраля 2026 года.

Напомним, в Украине есть тенденция к увеличению мобилизации.