Обнаружено еще одно опасное последствие социальной изоляции

Обнаружено еще одно опасное последствие социальной изоляции

Агата Кловская
20.10.25 12:15
102
Обнаружено еще одно опасное последствие социальной изоляции

Эксперты из университета Флориды и колледжа Провиденс в США выявили еще одно опасное последствие социальной изоляции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жизнь в социальной изоляции оказывает на мозг стареющих крыс эффект, схожий с токсическим воздействием, ускоряя снижение когнитивных функций.

В опыте участвовали 19 грызунов, которых разделили на две группы: первая жила вместе в коллективном вольере, а другие обитали поодиночке в индивидуальных клетках.

Ученые указывают, что несмотря на возможность видеть и ощущать запах сородичей, социально изолированные крысы находились в условиях дефицита живого общения. Все грызуны получали одинаковые игрушки и стимулы, однако различие в социальной среде оказалось критичным.

В итоге у животных, которые жили в одиночестве, начали проявляться серьезные нарушения памяти и когнитивной гибкости.

Сообщается, что подобный эффект был схож с результатом отравления токсинами. Выполнение умственных задач для животных из второй группы требовало больших усилий – нейроны передней поясной коры активировались интенсивнее, что свидетельствовало об истощении ресурсов.

Информируется, что у социализированных крыс когнитивные способности сохранялись на уровне молодых особей. В гиппокампе грызунов из второй группы также не наблюдалось значительного снижения активности в области CA3, ключевой для памяти и обучения.

Уверяется, что результаты исследования важны для пожилых людей: поддержка социальных связей способна не только замедлить снижение памяти, но и сохранить здоровье мозга, обеспечивая эмоциональную поддержку и снижая стресс.

Резюмируется: «Поощрение общения и социальных взаимодействий – один из самых эффективных способов защитить мозг от токсичного воздействия изоляции и сохранить ясность ума с возрастом».

Ранее было раскрыто еще одно опасное последствие одиночества.

