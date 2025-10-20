Американцы изобрели средство для продления жизни

Эксперты из Калифорнийского университета в США сделали прорывное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что комбинированное действие гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 может значительно продлить жизнь пожилым самцам мышей.

Ученые рассказали, что окситоцин известен как «гормон привязанности», который играет важную роль в формировании социальных связей и снижении стресса.

Указывается, что ингибитор Alk5 (обозначенный как A5i) подавляет активность белка, связанного с возрастными изменениями и воспалением. Совместно этот эффект, по мнению ученых, может замедлять процессы старения.

В опытах участвовали мыши в возрасте 25 месяцев, так как такой возраст примерно соответствует 75 годам жизни у человека.

Сообщается, что комбинированный препарат грызунам давали регулярно.

В итоге у самцов, получавших терапию, средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%, а общая выживаемость на 14 % по сравнению с контрольной группой.

Отмечается, что также у них улучшились память, координация движений и физическая активность, а биомаркеры старения в крови приблизились к показателям более молодых особей.

Подчеркивается, что терапия оказалась эффективной только для самцов. У самок же значимых изменений в продолжительности жизни не наблюдалось.

Американцы признают, что причины данных различий пока остаются неясными, и они собираются продолжить свою работу, чтобы лучше понять механизмы действия окситоцина и ингибитора Alk5.

Уверяется, что полученные результаты открывают перспективы для разработки новых подходов к продлению активной жизни и борьбе с возрастными нарушениями.

Впрочем, говорится и о том, что применение подобных методов требует серьезной проверки на безопасность и эффективность.

