Американцы изобрели средство для продления жизни

Эксперты из Калифорнийского университета в США сделали прорывное открытие. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что комбинированное действие гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 может значительно продлить жизнь пожилым самцам мышей.
Ученые рассказали, что окситоцин известен как «гормон привязанности», который играет важную роль в формировании социальных связей и снижении стресса.
Указывается, что ингибитор Alk5 (обозначенный как A5i) подавляет активность белка, связанного с возрастными изменениями и воспалением. Совместно этот эффект, по мнению ученых, может замедлять процессы старения.
В опытах участвовали мыши в возрасте 25 месяцев, так как такой возраст примерно соответствует 75 годам жизни у человека.
Сообщается, что комбинированный препарат грызунам давали регулярно.
В итоге у самцов, получавших терапию, средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%, а общая выживаемость на 14 % по сравнению с контрольной группой.
Отмечается, что также у них улучшились память, координация движений и физическая активность, а биомаркеры старения в крови приблизились к показателям более молодых особей.
Подчеркивается, что терапия оказалась эффективной только для самцов. У самок же значимых изменений в продолжительности жизни не наблюдалось.
Американцы признают, что причины данных различий пока остаются неясными, и они собираются продолжить свою работу, чтобы лучше понять механизмы действия окситоцина и ингибитора Alk5.
Уверяется, что полученные результаты открывают перспективы для разработки новых подходов к продлению активной жизни и борьбе с возрастными нарушениями.
Впрочем, говорится и о том, что применение подобных методов требует серьезной проверки на безопасность и эффективность.
Ранее бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга.