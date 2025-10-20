В Минэнерго объяснили, почему вводят отключения

Министерство энергетики Украины объяснило причины введения графиков отключений электроэнергии для потребителей и факторы, влияющие на их продолжительность и соблюдение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничения электроснабжения могут возникать из-за обстрелов энергообъектов со стороны России, аварий в сетях, проведения плановых ремонтов, а также стихийных явлений, таких как грозы, штормы или наводнения.

Для восстановления работы поврежденной инфраструктуры энергетикам необходимо время, специальное оборудование и отключение сетей на период ремонтных работ.

По информации Минэнерго, применяются три типа отключений:

— аварийные — экстренные или локальные, вводимые в случае системных аварий или повреждений вследствие обстрелов. В таких случаях используются графики аварийных отключений (ГАВ) и графики ограничения мощности (ГОП);

— стабилизационные (почасовые) — графики почасовых отключений (ГПВ), которые применяются для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок;

— плановые — необходимые для проведения ремонтов, о которых операторы систем распределения предупреждают заранее.

Все типы графиков делятся на очереди, к которым постепенно подключаются или от которых отключаются соответствующие группы потребителей.

В министерстве также объяснили, почему иногда не удается соблюдать почасовые графики стабилизационных отключений.

В частности, на расписание могут влиять следующие факторы:

— необходимость времени для постепенного подключения всех потребителей после отключения;

— несбалансированность энергосистемы на момент планового включения и превышение нагрузки;

— аварийные ситуации, требующие дополнительных экстренных отключений и способные продлить период отсутствия электроэнергии до устранения неисправности.

В Минэнерго призывают украинцев с пониманием относиться к ситуации и подчеркивают: главная цель графиков — сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить возможность ее восстановления после повреждений.

Напомним, «Укренерго» анонсирует ограничения света на 20 октября.