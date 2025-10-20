Зеленский готов ехать в Будапешт и просит Трампа быть «пожестче» с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью для NBC News.

Зеленский подчеркнул, что Трампу нужно оказать на Путина большее давление, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успешного достижения прекращения огня в Секторе Газа.

«Путин — нечто похожее, он сильнее ХАМАС», — сказал президент.

Он добавил, что война в Украине масштабные, а армия России — вторая по численности в мире, «и поэтому необходимо большее давление».

Также президент Украины назвал Путина «террористом», но подтвердил свою готовность встретиться с главой Кремля лицом к лицу.

«Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут заключаться какие-то соглашения без нашего участия?», — заявил глава государства.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, где встретятся Путин и Трамп, Зеленский ответил, что сказал лидеру США: «Я готов».

Также президент вновь подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, а Путин не выигрывает. Он добавил, что Россия усиливает авиаудары по территории нашей страны из-за своей «слабой позиции» на поле боя.

«Вот почему он действительно усиливает авиаудары... (Путин хочет устроить) энергетическую катастрофу этой зимой, напав на нас», — сказал Зеленский.

На вопрос, готов ли он вести переговоры или отказаться от части территории, чтобы положить конец войне, президент заявил о необходимости остановится там, где сейчас.

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не давать что о дополнительно Путину», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо, а не «под ракетами» и беспилотниками.

На вопрос, сможет ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: «Да, благословит Бог».

Напомним, Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина.