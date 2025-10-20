Поляки объяснили, чем же так полезны фиолетовые овощи и фрукты

Эксперты из университета Николая Коперника в Польше узнали нечто интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что антоцианы (пигменты, придающие фруктам и овощам фиолетовый цвет) помогают организму быстрее восстанавливаться после физической активности и защищают клетки от возрастных изменений.

По словам ученых, антоцианы в большом количестве содержатся в чернике, черной смородине, краснокочанной капусте, пурпурном батате и других «фиолетовых» продуктах. Данные вещества активируют антиоксидантную защиту, уменьшают воспаление и благотворно влияют на сердце и сосуды.

Специалисты рассказали, что антоцианы воздействуют на важные клеточные пути, включая Nrf2 и NF-κB. Данные сигнальные механизмы участвуют в регуляции воспалительных процессов и помогают клеткам бороться с окислительным стрессом – одним из ключевых факторов повреждения тканей после физических нагрузок и ускоренного старения.

Во время эксперимента подопытные, систематически включавшие такие продукты в свой рацион питания, показывали более быстрый отклик на тренировки и общую устойчивость к хроническим заболеваниям.

Впрочем, подчеркивается, что эффективность антоцианов ограничена, ведь лишь всего около 2% этих веществ усваиваются организмом.

Исследователи сообщили, что ищут способы сделать антоцианы более доступными для организма. Один из подходов заключается в том, что «упаковывать» их в микрокапсулы – такие оболочки защищают вещество от разрушения в пищеварительном тракте и помогают проникнуть в клетки.

Еще один метод представляет собой создание наноэмульсий, когда антоцианы распределяются в виде мельчайших капель в жидкости, благодаря чему эффективнее всасываются.

Информируется, что витамин С (аскорбиновая кислота) способен улучшать усвоение этих соединений.

