Японцы обнаружили неожиданное средство для укрепления иммунитета

Японцы обнаружили неожиданное средство для укрепления иммунитета

Агата Кловская
20.10.25 11:03
146
Японцы обнаружили неожиданное средство для укрепления иммунитета

Эксперты из университета Синсю в Японии выявили неожиданное средство для укрепления иммунитета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма и усиливать иммунный ответ против вирусных инфекций.

Было выявлено, что горячий водный экстракт кардамона, а также его ключевой активный компонент (1,8-цинеол) стимулируют выработку интерферонов I типа.

Поясняется, что данные сигнальные молекулы играют важную роль в системе врожденного иммунитета – они помогают клеткам выявлять вирусные РНК и ДНК, а затем блокировать размножение вирусов еще на ранних стадиях заражения.

В лабораторных опытах с клетками легочной ткани человека специалисты узнали, что даже природные соединения из пряностей могут запускать сложные иммунные реакции, аналогичные тем, что вызываются фармакологическими препаратами.

Добавляется, что кардамон, в отличие от синтетических средств, обладает высоким профилем безопасности и может использоваться в составе продуктов питания или биологически активных добавок.

Уверяется, что это открытие открывает новые возможности для профилактики вирусных заболеваний, особенно в условиях роста устойчивости к традиционным противовирусным препаратам.

Ранее бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга.

12.10.25 20:12

Как центральные области Украины выбирали теперь запрещенные политические силы

Автор: Назар Даниленко

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

