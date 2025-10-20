Найдена самая чистая звезда во Вселенной

Международная группа астрономов заявила о важном открытии. Была обнаружена потенциально самая чистая звезда во Вселенной, которую назвали SDSS J0715−7334.

Сообщается, что она находится в галактике Млечный Путь, и могла сформироваться из вещества, обогащенного только одной звездой так называемого «населения III», то есть звезд Вселенной, которые никогда не наблюдались напрямую.

Такие звезды, согласно астрофизическим моделям, появились вскоре после Большого взрыва и состояли исключительно из первичного водорода и гелия.

Добавляется, что они были чрезвычайно массивными, горячими и короткоживущими. Так как они не содержали тяжелых элементов (тех, что тяжелее гелия), их часто называют безметалльными.

Выдвинуто мнение, что все эти звезды давно завершили свой жизненный цикл, но их химический отпечаток может сохраняться в звездах следующего поколения.

Во время анализа химического состава звезды J0715−7334 специалисты выявили рекордно низкую металличность – менее 7,8 × 10⁻⁷. Данное значение почти в два раза меньше, чем у предыдущего рекордсмена J1029+1729.

Акцентируется внимание на том, что содержание углерода у J0715−7334 также крайне низкое, в отличие от других подобных ей объектов.

Сказано: «J0715−7334 – самая чистая из всех известных звезд: в ней почти нет тяжелых элементов. Мы думаем, что она сформировалась из газа, обогащенного веществом лишь одной звезды первого поколения – массивной сверхновой в тридцать солнечных масс».

Информируется, что орбита звезды пролегает в удаленном гало (подсистеме) Млечного Пути, что исключает вероятность ее «загрязнения» в более поздние эпохи. Это позволяет рассматривать ее как потенциально «первозданную» звезду, максимально близкую к звездам первого поколения.

Указывается на то, что хотя прямого наблюдения звезд «населения III» пока не удалось, открытия вроде J0715−7334 помогают приблизиться к пониманию, какими могли быть первые светила во Вселенной, а их изучение также имеет значение для понимания ранних этапов химической эволюции галактик.

