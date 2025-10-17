Украинцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе в начале следующей недели

В начале следующей недели в Украине ожидаются заморозки. Синоптики предупреждают об опасности.
Появился прогноз Гидрометцентра.
Эксперты небесной канцелярии поведали, что ночью понедельник и вторника, 20 и 21 октября, в западных областях ожидаются заморозки в воздухе от минус 4 до 0 градусов.
Добавляется при этом, что в связи со стихийными метеорологическими явлениями в соответствующих областях объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
