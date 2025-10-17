Украина и Словакия договорились о масштабном сотрудничестве

Украина и Словакия договорились о сотрудничестве в технической и финансовой сферах. Подписано соответствующее соглашение и Дорожная карта.

Как стало известно, с нашей стороны документ подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Произошло это по итогам совместных межправительственных украинско-словацких консультаций.

Страны также подписали протокол между правительствами о пунктах пропуска через общую государственную границу. С украинской стороны документ подписан вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой.

Добавляется, что было подписано соглашение между странами о взаимопонимании по размещению дипломатического представительства Украины в Словакии и диппредставительства Словакии в Украине. С украинской стороны документ подписан министром иностранных дел Андреем Сибигой.

При этом премьер-министр нашей страны Юлия Свириденко и ее словацкий коллега Роберт Фицо подписали соглашение об обмене информацией о трудовой мобильности, а также совместную дорожную карту.

Ранее Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины.