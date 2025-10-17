США и Украина создали дальнобойный аналог «Шахеда» с ИИ

Американская Auterion и неназванная украинская компании создали дальнобойный дрон-камикадзе с ИИ и самонаведением. Он уже успешно прошел испытания. Об этом сообщает Defence Express.

Сообщается, что беспилотник под названием ALM-20 способен преодолевать расстояние до цели в 1600 км и имеет вес боевой части 45 кг. Наведение осуществляется визуально с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

В компании заявили, что дрон уже прошел полноценные испытания, которые «включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание».

ALM-20 может наводиться на цель и поражать ее даже при сбое спутниковой навигации благодаря системе навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion.

Согласно опубликованному Artemis изображению дрона, внешне он похож на Shahed-136. ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и электрический двигатель. Кроме того, его производство будет массовым.

«Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленного на совместное производство в больших масштабах», — говорится в заявлении компании.

Производственные линии появятся в Украине, США и Германии, а масштабирование выпуска позволяют налаженные партнерские отношения с производителями.

