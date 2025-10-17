Количество жертв среди гражданских в Украине выросло на треть, — ООН

Количество жертв войны среди гражданского населения Украины в текущем году выросло на треть. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Общее количество жертв среди гражданских лиц с января по сентябрь текущего года на 31% превышает прошлогодние показатели.

В прошлом месяце по меньшей мере 214 гражданских лиц погибли, 916 получили ранения, что остается на уровне августа 2025 года.

97% жертв в сентябре зафиксированы на подконтрольной Киеву территории. Гибель и ранения людей фиксировались в 16 областях Украины и столице. Большинство смертей и ранений (69%) зафиксированы вблизи линии фронта, преимущественно в Донецкой и Херсонской областях.

Основной причиной гибели украинцев (29%) вблизи линии фронта остаются беспилотники ближнего радиуса действия, преимущественно FPV-дроны.

Из-за ударов ракетами дальнего радиуса действия и барражирующими боеприпасами РФ погибли 30% от общего количества жертв. Такие атаки особенно опасны для гражданских в крупных городах.

Напомним, в ООН назвали число мин в Украине.