ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы озвучили простой способ защиты от кариеса

Американцы озвучили простой способ защиты от кариеса

Агата Кловская
17.10.25 13:16
122
Американцы озвучили простой способ защиты от кариеса

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) озвучили простой способ защиты от кариеса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что всего один стакан обычной воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта всего за час.

В опыте участвовали 105 детей в возрасте 5-10 лет, которые проходили профилактический стоматологический осмотр.

Говорится, что после первичного анализа слюны детей разделили на три группы: первая получила 500 мл воды, второй досталось 200 мл яблочного сока, третья выступала в качестве контрольной.

Указывается, что через 45-60 минут ученые повторно взяли образцы слюны и проанализировали их по семи ключевым параметрам.

Оказалось, что у малышей, выпивших воду, снизилась кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль. При этом в ротовой полости испытуемых повысилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете.

Подчеркивается, что ни яблочный сок, ни отсутствие жидкости не оказали аналогичного эффекта.

В чем же дело?

По словам американцев, вода помогает нормализовать pH слюны, восстанавливает работу местных защитных систем полости рта и уменьшает осмолярность. Осмолярность представляет собой показатель концентрации растворенных веществ (например, солей, сахаров, белков и других молекул) в слюне.

Отмечается, что когда ребенок пьет сладкий напиток, осмолярность слюны повышается, так как в ней становится больше активных веществ, что может нарушать ее нормальный состав и функции.

Резюмируется, что замена сладких напитков водой может стать действенной и доступной профилактикой кариеса и воспалительных заболеваний десен, особенно у детей.

Ранее китайцы научились предсказывать кариес.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

fraza.com
