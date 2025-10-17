В Конча-Заспе выявлено бешенство

В элитной Конча-Заспе (Голосеевский район) в Киеве выявлено бешенство у дикого лиса. Об этом информирует ГУ Госпродпотребслужбы в городе.

Сообщается, что по решению комиссии введены карантинные ограничения на территории дома отдыха «Конча-Заспа» (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом десять километров вокруг очага инфекции.

Кроме этого был утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе и определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.

Специалисты призвали местных жителей помнить правила безопасности: не контактировать с дикими и бездомными животными; вакцинировать домашних питомцев против бешенства; в случае укуса или царапины животного немедленно обращаться в медицинское учреждение.

Ранее в Киевской области было выявлено бешенство.