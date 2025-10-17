В Кремле предложили «объединить» Россию и США туннелем

Россию и США следует соединить туннелем, который пройдет через Берингов пролив, чтобы «символизировать единство» Москвы и Вашингтона. С таким заявлением выступил спецпосланник главы режима РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Российский чиновник обратил внимание на опубликованные документы 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план такого туннеля, который тогда планировалось назвать мостом мира «Кеннеди-Хрущева».

Дмитриев предложил «оригинальное» название для гипотетического проекта — туннель «Путина-Трампа».

Транспортный коридор должен открыть возможности для совместной разработки ресурсов, а прокладка туннеля длиной 112 км создаст рабочие места и стимулирует экономики двух стран, начал развивать мысль в соцсети Дмитриев.

По его словам, стоимость проекта может быть значительно ниже традиционных оценок в 65 млрд долларов. С помощью технологий The Boring Company американского миллиардера Илона Маска туннель можно прорыть менее чем за $8 млрд, намекнул глава РФПИ.

Он также считает, что на реализацию проекта уйдет около восьми лет.

