Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное заявление. Он поддержал членство Украины в ЕС.

Об этом чиновник сказал на открытии совместных межправительственных украино-словацких консультаций.

Политик отметил: «Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины. Мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в ЕС, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС. Это поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений».

Добавляется: «Когда вы будете в ЕС, наше сотрудничество будет еще более интенсивным, чем сейчас».

Резюмируется, что у стран отличается мнение по вопросу членства Украины в НАТО, хотя Словакия выступает за наше членство в ЕС.

