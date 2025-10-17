Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что глава нашего государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Слова чиновника цитирует издание Axios.

В публикации сказано, что Владимир Зеленский сказал президенту США Дональду Трампу, что он по-прежнему готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси.

Подчеркивается также, что глава Кремля неоднократно отклонял такую встречу.

Андрей Ермак отметил, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон после двух телефонных звонков, и сказал, что они были очень хорошими.

Впрочем, указывается: «Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на передовой. Например, о наших военных планах и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе».

Резюмируется, что Владимир Зеленский и его команда были удивлены, увидев заявление Дональда Трампа о его разговоре с Владимиром Путиным и то, что они договорились встретиться в Будапеште.

Ранее мы писали, что Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина.