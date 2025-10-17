Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина, — Белый дом

Президент США Дональд Трамп верит в то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться. Об этом на брифинге заявила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Ливитт попросили прокомментировать, верит ли Трамп до сих пор в то, что он сможет организовать переговоры Зеленского и Путина.

«Я думаю, что он считает это возможным. И он, конечно, был бы рад видеть такую встречу», — ответила пресс-секретарь.

Она уточнила, что сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по поводу встречи российской и американской делегаций. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Затем должна состояться новая встреча Трампа и Путина.

«Но я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл дверь для этого», — добавила Ливитт.

Напомним, Трамп озвучил сроки новой встречи с Путиным.