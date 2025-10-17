Трамп сделал новое заявление по ракетам Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны Соединенным Штатам. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Нам нужны „Томагавки“ — у США их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хороши. Но они нам также нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать», — заявил он.

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч «Томагавков».

«Я сказал Путину: «Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч „Томагавков“? Ему эта идея не понравилась», — сказал Трамп.

Напомним, Путин предупредил Трампа насчет Tomahawk.