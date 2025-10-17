Биржевая сводка: золото и серебро снова растут в цене

В пятницу, 17 октября, золото и серебро вновь растут в цене. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Так, сегодня с утра стоимость декабрьского фьючерса на золото поднялась еще на 1,69% (72,84 доллара) до 4 377,44 долларов за тройскую унцию.

В ходе торгов был установлен новый исторический максимум – 4 391,69 долларов.

В то же время декабрьский фьючерс на серебро подрос на 0,19% до 53,395 долларов за унцию.

