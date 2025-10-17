Вэнс сделал печальное заявление по поводу перспектив мира в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил перспективы мира в Украине. Считает, что он наступит не скоро.

Политик сказал: «Энергичная дипломатия президента США Дональда Трампа не способна заставить людей перейти границу дистанции в один ярд. В конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение».

Добавляется: «И сейчас, при всей нашей работе, а мы будем продолжать ее выполнять, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение».

Впрочем, чиновник также отметил, что мирное урегулирование все еще возможно, однако для этого следует гораздо больше работы.

Говорится: «Я полагаю, существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле. Именно это осложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев даже несмотря на определенный прогресс».

