Появились некоторые подробности грядущей встречи Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Портал Roll Call поведал некоторые ее подробности.

Так, начало встречи лидеров двух стране запланировано на 13-00 по Вашингтону, или же на 20-00 по Киеву.

Добавляется, что через пятнадцать минут после встречи запланировано проведение двустороннего обеда с участием глав государств.

Уточняется, что на 15-00 по местному времени (22-00 по киевскому) намечен вылет Дональда Трампа из Вашингтона во Флориду.

