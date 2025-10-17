В Одесской области грузовик врезался в блокпост – погибли военные

Рано утром пятницы, 17 октября, недалеко от села Сухой Лиман в Одесской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста.

Водитель позже сказал, что заметил их.

Увы, один пострадавший погиб на месте, а второй скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.

При этом проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.

Добавим, что на участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта.

