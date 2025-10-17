Все разделы

Новости > Зеленский назвал фактор, который заставит РФ закончить войну против Украины

Зеленский назвал фактор, который заставит РФ закончить войну против Украины

Агата Кловская
17.10.25 10:29
Зеленский назвал фактор, который заставит РФ закончить войну против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждое усиление Украины приближает завершение войны. Поэтому к миру Россию будут побуждать решения партнеров. Об этом сообщает Telegram главы государства.

В частности, президент прокомментировал ночную атаку России по Кривому Рогу, отметив системность российских атак на энергетику Украины в последние недели.

«Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу — по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней — именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Кремль стремится превратить украинскую территорию в «остров опасностей» и издевательства над жизнью людей, но этого нельзя допустить.

«Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать. И настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы», — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что каждое решение партнеров по усилению Украины будет побуждать Россию прекратить войну.

«Поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни. Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано. Спасибо каждому, кто с Украиной», — резюмировал украинский лидер.

К слову, таким образом президент, вероятно, отреагировал и на неоднозначное заявление главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, он недавно говорил о фактически принятом решении о передаче «Томагавков» Украине, однако несколько часов назад Трамп заявил, что эти ракеты нужны США и Америка не может исчерпать свои запасы. Означало ли это, что Вашингтон не будет поставлять Киеву «Томагавки», пока непонятно.

Напомним, Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине.

fraza.com
