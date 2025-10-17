Путин предупредил Трампа насчет Tomahawk

Лидер Кремля Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США. Об этом сказал помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, разговор лидеров США и России длился почти два с половиной часа, «имел очень содержательный характер и был предельно откровенным и доверительным».

Ушаков также подтвердил, что Путин и Трамп обсудили возможность следующей встречи на высоком уровне и договорились, что их представители немедленно займутся её подготовкой.

Напомним, Трамп озвучил сроки новой встречи с Путиным.