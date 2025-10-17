Зеленский и Трамп обсудят на встрече переход Украины в наступление, — Politico

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским переход Украины в наступление. Об этом сообщает Politico.

Американский лидер перед встречей, на которой, как ожидается, будет обсуждаться предоставление Украине «Томагавков» и ПВО Patriot, сообщил, что Киев хочет перейти в наступление.

«Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление», — сказал он.

И Зеленский, и Трамп сообщили, что во время встречи в Белом доме они будут обсуждать крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны

Украинская делегация в США на этой неделе уже встретилась с компанией Raytheon, производителем «Томагавков», а также систем ПВО Patriot.

Киев надеется, что пятничная встреча поможет получить современное вооружение, необходимое для проведения очередной контрнаступательной операции против России.

«Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана», — рассказал Politico неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

