Бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга

Эксперты из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии обнаружили неожиданное защитное средство для мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспаления.

Опыт проводили на крысах.

Специалисты оценили влияние добавки на гиппокамп, то есть структуру мозга, связанную с памятью и обучением.

Было установлено следующее: соединение может снижать концентрацию активных форм кислорода (АФК), то есть агрессивных молекул, которые образуются в организме в ходе обмена веществ и могут повреждать клетки.

Добавляется, что избыток АФК приводит к окислительному стрессу, нарушающему работу клеток, особенно в головном мозге, где они разрушают мембраны нейронов и ухудшают передачу нервных сигналов.

Ученые говорят, что кроме этого применение данного экстракта предотвращало разрушение клеточных мембран в гиппокампе и снижало уровни воспалительных цитокинов, таких как TNF-α (фактора некроза опухоли альфа) и IL-1β (интерлейкина-1 бета). Эти сигнальные молекулы активируют воспалительные процессы в организме и, при хронически повышенном уровне, способствуют нейровоспалению и ускоренному старению мозга.

Информируется, что биохимический анализ показал в составе растения высокую концентрацию антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Эти вещества, по словам авторов работы, обеспечивают нейропротекторный эффект.

Резюмируется, что такие результаты позволяют рассматривать экстракт американского базилика как потенциальную основу для создания функциональных пищевых добавок и нутрицевтиков, правда для расчета оптимальной для человека дозировки и формы нужны дополнительные эксперименты.

