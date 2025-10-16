Золото и серебро продолжают интенсивно расти в цене

В четверг, 16 октября, золото и серебро вновь обновили исторический максимум своей цены. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Так, стоимость декабрьского фьючерса на золото поднялась еще на 1,19% (49,96 долларов) до 4 251,56 долларов за тройскую унцию.

При этом во время торгов цена этого драгоценного металла достигала отметки в 4 254,8 долларов за тройскую унцию.

В то же время декабрьский фьючерс на серебро подрос на 2,01% до 52,41 долларов за унцию, а в ходе торгов его стоимость достигала значения в 52,865 долларов.

